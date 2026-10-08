США вводят новые санкции против теневого флота Ирана

Вашингтонская администрация в рамках операции "Экономический изгой" ввела новые санкции против поддерживающих продажу иранской нефти лиц и компаний.

Oб этом сообщило Министерство финансов США на своем сайте.

"Сегодняшние меры представляют собой самый значительный удар по оставшейся незаконной морской инфраструктуре Ирана, нейтрализуя подавляющее большинство теневого флота", - цитирует представителя Минфина США Reuters.

Согласно данным ведомства, рестрикции коснулись шести физических лиц, 18 компаний и 17 судов, осуществляющих транспортировку иранской сырой нефти, нефтепродуктов и нефтехимической продукции.