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Турция предложила два коридора безопасности для судов в Черном море

Редакция 1news10:10 - Сегодня
Турция предложила два коридора безопасности для судов в Черном море

Турция передала Украине и России предложение о введении моратория на военные действия в Черном море и обеспечение безопасности судоходства.

Оно предусматривает отдельные для сторон конфликта маршруты следования гражданских судов, сообщает газета Milliyet.

По ее данным, Анкара предлагает открыть для украинских судов коридор безопасности к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, для российских — вдоль побережья Грузии и Турции.

Консультации по документу о моратории на военные действия продолжаются. В случае достижения договоренности может быть подписано соглашение, аналогичное зерновой сделке, заключенной в Стамбуле в 2022 году, но охватывающее все коммерческие суда, которое обяжет стороны конфликта прекратить атаки на гражданские корабли, утверждает издание.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщал, что Анкара активизировала усилия по возобновлению функционирования зернового коридора по примеру стамбульских договоренностей. В телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным 7 октября турецкий лидер отметил, что обеспечение безопасности судоходства в Черном море имеет первостепенное значение, и подчеркнул, что Турция всегда готова внести свой вклад в усилия по установлению прямых контактов между Россией и Украиной.

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