Трамп: война с Ираном закончится скоро

Война с Ираном так или иначе закончится скоро.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его выступление транслирует официальный YouTube-канал Белого дома.

«Мы помешали Ирану создать ядерное оружие, цены на [газ] начнут падать, и это скоро закончится, так или иначе», — подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, у Тегерана в настоящий момент нет ни вооруженных сил, ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, а также якобы закончились средства противовоздушной обороны.