Трамп: война с Ираном закончится скоро
Война с Ираном так или иначе закончится скоро.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его выступление транслирует официальный YouTube-канал Белого дома.
«Мы помешали Ирану создать ядерное оружие, цены на [газ] начнут падать, и это скоро закончится, так или иначе», — подчеркнул американский лидер.
По словам Трампа, у Тегерана в настоящий момент нет ни вооруженных сил, ни военно-морского флота, ни военно-воздушных сил, а также якобы закончились средства противовоздушной обороны.
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