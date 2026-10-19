Анар Байрамов представлен коллективу министерства здравоохранения - ФОТО

Распоряжением Президента АР Ильхама Алиева от 19 октября 2026 года Анар Байрамов назначен министром здравоохранения.

Сегодня вновь назначенный министр Анар Байрамов был представлен коллективу Министерства здравоохранения - его представил сотрудникам вице-премьер Теймур Мусаев, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу минздрава.

Выступая на церемонии представления, Теймур Мусаев довел до сведения присутствующих поручения главы государства, касающиеся задач, стоящих перед ведомством. Он подчеркнул важность последовательного продолжения государственной политики в сфере здравоохранения и мобилизации имеющихся возможностей для достижения поставленных целей. Кроме того, он пожелал успехов новому министру здравоохранения и коллективу министерства в выполнении этих задач.

Анар Байрамов поблагодарил за оказанное ему доверие и заявил, что приложит все усилия для достойного выполнения поставленных задач. Он подчеркнул важность эффективного использования имеющихся возможностей в сфере здравоохранения, организации работы на основе современных принципов управления и дальнейшего повышения качества медицинских услуг, оказываемых населению.

Отметим, что согласно указу главы государства от 19 октября 2026 года «О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере здравоохранения», Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) передано в подчинение минздрава.

Принятые решения имеют важное значение для совершенствования механизмов управления в сфере здравоохранения страны, повышения эффективности координации деятельности и институционального развития системы здравоохранения. Ожидается, что эти изменения будут способствовать укреплению единого подхода в данной сфере, расширению межведомственного сотрудничества и более эффективной реализации поставленных стратегических целей.

«Министерство здравоохранения продолжит работу по защите здоровья населения, повышению качества медицинских услуг, развитию системы здравоохранения в соответствии с современными требованиями и реализации государственной политики в этой области», - отмечают в ведомстве.

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