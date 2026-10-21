В Brain Academy в Баку зафиксирован случай насилия над двухлетним ребенком с аутизмом - ВИДЕО

В филиале «Бакиханов» центра Brain Academy произошел инцидент с применением физического насилия в отношении двухлетнего ребенка с расстройством аутистического спектра.

В администрации учреждения подтвердили факт произошедшего и сообщили о дисциплинарных мерах в отношении двух сотрудников.

Как сообщает 1news.az, ранее родственник ребенка Рамин Балаев обратился с жалобой в Bakues.az, заявив о жестоком обращении с малышом, посещавшим центр для развития и реабилитации.

По словам заявителя, ребенок подвергся физическому насилию со стороны сотрудника учреждения. Представленная родственниками видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен инцидент, демонстрирует, как сотрудник наносит ребенку удары по голове и лицу. Во время происходящего малыш плачет.

Родственники утверждают, что после случившегося состояние ребенка ухудшилось, он стал более замкнутым и начал испытывать постоянный страх. Семья требует привлечь виновных к ответственности.

Так, в ответ на запрос 1news.az представители Brain Academy подтвердили факт инцидента и сообщили о принятых мерах в отношении сотрудников.

«К сожалению, да, такой инцидент действительно имел место. В настоящее время ситуации дается правовая оценка. В то же время по результатам внутреннего расследования в отношении обоих сотрудников приняты меры дисциплинарного взыскания, им объявлен выговор, и они освобождаются от занимаемых должностей.

Мы ставим безопасность детей превыше всего и занимаем принципиальную позицию в отношении подобных случаев», — сообщили в центре.

Редакция будет следить за развитием ситуации.