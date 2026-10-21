В Баку полиция задержала лжемастера по чистке ковров - ФОТО - ВИДЕО

Задержан мужчина, обманывавший граждан под видом оказания услуг по чистке ковров

Как сообщает АПА, в полицию поступили многочисленные обращения о невозврате ковров, переданных одной из компаний по чистке ковров в Баку, а также о присвоении заранее уплаченных денежных средств.

В результате мероприятий, проведенных полицией в Хазарском районе, был установлен и задержан Даянат Ахадов, совершивший указанные действия.

Установлено, что он принимал у граждан ковры и плату за услуги, однако не выполнял заказы.

Часть принятых ковров была обнаружена на складах, расположенных на территории поселка Бина.

По факту возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются.