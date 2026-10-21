Среди задержанных в Армении - кандидат в главы общины - ОБНОВЛЕНО

Среди задержанных в Степанаване — кандидат в главы общины от "Сильной Армении" Арсен Геворкян, об этом сообщила депутат от одноименной фракции Арега Овсепян.

Она отметила, что он один из 14 задержанных членов и сторонников партии.

09:52

С раннего утра в Степанаване силовики проводят масштабные обыски и задержания сторонников партии «Сильная Армения».

По данным Антикоррупционного комитета, задержаны уже 14 человек. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Ситуация обострилась накануне выборов в органы местного самоуправления (ОМС), запланированных в Степанаване на 25 октября. Степанаван стал единственной общиной, где оппозиционная партия выдвинула своего кандидата.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан лично сообщать ему о давлениях и подкупе избирателей. В ответ депутат Геворгян заявил о серии политически мотивированных увольнений сотрудников различных учреждений. Пашинян поручил проверить эти сведения и начал публично озвучивать альтернативные причины увольнений, что политики и эксперты расценили как подготовку к масштабным репрессиям перед голосованием.

Напомним, осенние выборы в ОМС 2026 года охватывают 46 общин Армении и проходят в три этапа: 27 сентября, 25 октября и 29 ноября.