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Совет прессы Азербайджана предупредил о мошенничестве с поддельными аккаунтами журналистов в WhatsApp

Редакция 1news12:05 - Сегодня
Совет прессы Азербайджана предупредил о мошенничестве с поддельными аккаунтами журналистов в WhatsApp

Совет прессы Азербайджана выступил с официальным предупреждением в связи с участившимися случаями создания поддельных аккаунтов в мессенджере WhatsApp от имени известных журналистов и рассылки с них фейковых сообщений.

По данным правоохранительных органов, за этими атаками стоят международные сети киберпреступников, сообщает Совет.

Используя алгоритмы искусственного интеллекта и специализированное программное обеспечение, злоумышленники выбирают в качестве целей госслужащих, сотрудников предприятий, представителей СМИ и рядовых граждан. В Совет прессы подчеркивают, что главная цель мошенников — формирование ложного представления о людях, нанесение ущерба их деловой репутации и введение общественности в заблуждение по вопросам общественно-политического характера.

Совет прессы призывает журналистов и медиасообщество проявлять повышенную бдительность и перепроверять поступающие сообщения. При получении подозрительной информации от имени знакомых рекомендуется перезванивать им по ранее известным проверенным каналам связи, а также сохранять скриншоты переписки и номера телефонов в качестве доказательств.

Для блокировки мошеннических профилей медиарегулятор советует пользователям активно отправлять жалобы внутри самого приложения WhatsApp, отметив, что наиболее эффективным результатом становится массовое обращение как минимум 15 человек. Кроме того, пострадавшим гражданам рекомендуется оперативно публиковать предупреждения на своих личных страницах в социальных сетях, чтобы обезопасить свое окружение.

При обнаружении фактов киберпреступлений необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы по номеру 102 МВД, а также в Национальное агентство кибербезопасности по горячей линии 1654 или по электронной почте [email protected]. Журналисты и представители СМИ, столкнувшиеся с подобными провокациями, могут рассчитывать на соответствующую поддержку, обратившись напрямую в Совет прессы Азербайджана.

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