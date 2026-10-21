Тунзаля Агаева отмечает 50-летие: Лучшие песни народной артистки - ВИДЕО

Сегодня, 21 октября, народной артистке Азербайджана Тунзале Агаевой исполняется 50 лет.

По случаю юбилея певица обратилась к поклонникам в социальных сетях и преподнесла им музыкальный подарок - новую песню «100 dəfə, 1000 dəfə», которая уже доступна на цифровых платформах.

«Я - счастливая женщина своего 50-летия! Пусть моя новая песня станет подарком вам в мой новый год жизни», - пишет народная артистка в Instagram.

Широкую известность певица получила в начале 2000-х годов с песней «Sevdi can səni», ставшей визитной карточкой Т.Агаевой и не теряющей актуальность по сегодняшний день. В 2001 году она стала победительницей конкурса молодых исполнителей «Бакинская осень», а в 2003-м завоевала Гран-при международного конкурса современной эстрадной песни «Ялта-2003». В 2002 году певица также стала лауреатом международного конкурса «ТЮРКСОЙ».

Помимо исполнительской карьеры, Тунзаля Агаева известна как композитор и автор собственных песен - особое место в ее репертуаре занимают композиции на стихи выдающихся азербайджанских поэтов, в том числе Самеда Вургуна, Гусейна Джавида, Расула Рзы и т.д.

В 2006 году певице было присвоено звание заслуженной артистки Азербайджана, а позднее она удостоилась звания народной артистки.

К 50-летнему юбилею Тунзали Агаевой предлагаем вспомнить ее самые известные песни.