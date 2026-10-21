В Турции задержаны 26 человек по делу о подозрительных операциях с акциями четырех компаний

Главная прокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 31 человека в рамках расследования операций на рынке капитала.

Дело касается акций четырех компаний. Основанием для начала расследования стали отчеты Совета по рынкам капитала Турции (SPK) и письменные обращения.

В рамках расследования изучаются операции с акциями Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO), Vişne Madencilik (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji (ODINE) и Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL).

Расследование ведет подразделение Главной прокуратуры Стамбула по делам о финансировании терроризма и отмывании денежных средств.

По итогам рассмотрения утверждений, связанных с акциями указанных компаний, а также отчетов Совета по рынкам капитала, принято решение о задержании 31 подозреваемого. В ходе операции задержаны 26 человек.

Источник: Haberler