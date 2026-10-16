Объявленный Азербайджаном в международный розыск турецкий журналист извинился

Турецкий журналист Джелал Чифтчи, объявленный Азербайджаном в международный розыск, принёс извинения азербайджанскому государству и народу за свои высказывания, вызвавшие возмущение в стране.

Колумнист газеты «Şanlıurfa Olay» написал об этом на своей странице в социальной сети X. Он признал, что при выражении своих мыслей использовал формулировки, выходившие за рамки его намерений.

По словам Чифтчи, он хотел выразить свою обеспокоенность вопросом ношения хиджаба, а также поделиться взглядами на свободу вероисповедания и совести. При этом журналист признал, что должен был внимательнее отнестись к выбору слов и возможным последствиям своих заявлений.

Он подчеркнул, что не намеревался вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, настраивать народ против государства, провоцировать беспорядки, призывать к насильственному захвату власти или изменению конституционного строя.

Чифтчи также отверг обвинения в разжигании религиозной ненависти, вражды и дискриминации. Он заявил, что выступает против насилия, государственного переворота, угроз и применения силы и не призывал к каким-либо незаконным действиям.

Журналист отметил, что уважает независимость, суверенитет, территориальную целостность и конституционный строй Азербайджана. По его словам, решения о будущем страны должны принимать азербайджанский народ и конституционные институты государства.

Говоря о хиджабе, Чифтчи заявил, что уважает достоинство, права и свободный выбор как женщин, покрывающих голову, так и тех, кто не носит хиджаб. Он подчеркнул, что намерен выражать свою позицию по этому вопросу в рамках закона, взаимного уважения и мирного диалога.

Журналист также признал, что при использовании свободы слова и печати необходимо учитывать права других людей, общественное спокойствие и ответственность за свои высказывания. Он сообщил, что удалил публикации, которые счёл неподходящими, и пообещал впредь более внимательно относиться к своим словам.

Чифтчи попросил оценивать его заявления объективно, учитывая их полный текст и контекст.

«Я не хотел наносить ущерб нашему братству. Мне жаль, что мои слова вызвали обиду, и я раскаиваюсь в этом. Я ещё раз искренне прошу прощения у государства Азербайджан и азербайджанского народа и прошу принять мои извинения», — написал журналист.

Свою публикацию он завершил словами: «Два государства — один народ».

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