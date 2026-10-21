Рубио заявил, что Украины «не существовало бы» без помощи США

Украина не сохранилась бы как суверенное государство без поддержки Соединенных Штатов.

Об этом журналистам сообщил госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Индию, передает Bloomberg.

«Если бы не помощь Соединенных Штатов, в том числе при администрации [президента Дональда] Трампа, Украины сейчас просто не было бы. Украины как суверенного государства не существовало бы», — отметил Рубио, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию The Wall Street Journal (WSJ) о решении Илона Маска ограничить работу спутниковой системы Starlink в Украине.

Госсекретарь подчеркнул, что США не могут контролировать решения частных компаний в отношении их продукции, и отверг утверждения о причастности американских властей к ограничению работы Starlink.

«Мы больше не собираемся оправдываться по этому поводу», — добавил Рубио.

Спутниковая система Starlink компании SpaceX используется украинскими военными для обеспечения связи и управления беспилотниками. В марте 2025 года Илон Маск назвал Starlink «костяком украинской армии» и заявил, что без нее передовая линия ВСУ рухнет.

20 октября 2026 года The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Маск лично распорядился приостановить работу военной версии спутниковой системы Starlink — Starshield в Украине. По информации газеты, Маск и Трамп обсуждали это решение по телефону.

Ранее, в сентябре 2022 года, Маск также отдавал приказ об отключении покрытия Starlink в некоторых районах Украины, в том числе во время контрнаступления украинских войск. По данным Reuters, это помешало украинским военным реализовать планы в районе Херсонской области. В том же году Маск отказался включать спутниковую связь в районе Крыма для поддержки атаки украинских беспилотников на российский флот.

Источник: РБК