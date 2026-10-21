В школах Азербайджана доступ к TikTok ограничен

В школах Азербайджана ограничен доступ к TikTok.

Об этом заявил заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов на Семейном форуме на тему «Семья в цифровую эпоху: новые границы трансформации».

По его словам, в школах также заблокировано более 200 ресурсов с вредным контентом, связанным с преступностью, наркотиками и насилием.

«Такие ограничения не должны действовать только в школах. Родителям также необходимо следить за тем, чтобы дети не сталкивались с подобным контентом и не посещали такие платформы», — отметил он.

Источник: Report