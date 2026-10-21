Мирзоян прокомментировал вопрос о том, где пройдет энергетическая инфраструктура TRIPP

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян прокомментировал вопрос о том, где пройдет вся остальная инфраструктура TRIPP, кроме железной дороги.

«Я не особо представляю газопровод или нефтепровод вдоль железной дороги в Мегри», — сказал Мирзоян в ходе представления проекта договора о TRIPP в комиссии парламента по внешним связям.

По его словам, этот участок между рекой Араз и скалами очень узкий, и там очень мало места. Там может пройти железная дорога и электрические сети, как было в советское время. В связи с этим, по его мнению, эта инфраструктура может пройти в иных местах. Причем речь не только о Сюнике: «Может, нефтепровод пройдет по северу Армении. Местность не определена. Следовательно, я не могу говорить о ширине TRIPP, потому что нет такого».

Источник: Sputnik Армения