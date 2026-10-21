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В Италии на неделю продлили забастовку водителей грузовиков из-за дорогого топлива

Редакция 1news12:00 - Сегодня
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В Италии на неделю продлили забастовку водителей грузовиков из-за дорогого топлива

В нескольких итальянских регионах автоперевозчики бастуют из-за дорогого топлива – забастовку решили продлить еще на неделю.

Об этом пишет Corriere della Sera.

После встречи в Милане лидера профсоюза перевозчиков Сальваторе Беллы с министром транспорта Маттео Сальвини было решено прекратить забастовку грузовиков в некоторых городах, в частности на Сицилии. В то же время в Кампании, а также в Базиликате, Калабрии, Молизе и в некоторых городах Апулии протест автоперевозчиков против высоких цен на топливо продолжается. Водители грузовиков пикетируют автомагистраль А1 "Рим–Неаполь", государственные трассы и отдельные дороги на юге Италии.

Из-за забастовки растут трудности для магазинов и супермаркетов, куда не поступают товары, а полки остаются пустыми. Однако с 21 октября начнутся выплаты налоговых кредитов, предназначенных для автоперевозчиков. Эти деньги наконец-то были разблокированы после месяцев ожидания. Речь идет о 480 млн евро по заявкам до августа, к которым добавляются еще 60 млн евро за сентябрь и октябрь. А со следующего января будет выделено еще 590 млн евро на обновление автопарка.

Эти средства министр Сальвини и его заместитель Эдоардо Рикси пообещали вчера национальным ассоциациям автоперевозчиков и независимым профсоюзам в ходе двух встреч в Милане. Эти суммы позволили отменить, по крайней мере, блокады грузовиков на Сицилии, а также в части Апулии.

В воскресенье, 18 октября, итальянская полиция задержала более двухсот человек во время второго дня протестов в Милане. Теперь в Милане будут развернуты несколько сотен военнослужащих, чтобы усилить безопасность города.

Источник: «Европейская правда»

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