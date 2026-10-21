СМИ: Турецкий бизнесмен купил в подарок жене бюстгальтер Кайли Дженнер за 50 млн долларов - ВИДЕО

Турецкий бизнесмен, как утверждается, приобрел роскошный бюстгальтер, который американская модель и участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер представила на показе Victoria’s Secret в 2026 году, чтобы подарить его своей жене.

Об этом сообщает турецкое издание Haberler.com.

Стоимость украшенного драгоценными камнями изделия оценивается в 50 млн долларов (около 85 млн манатов) - при этом информация о покупке пока не получила официального подтверждения со стороны бренда, так же, как и имя бизнесмена.

Бюстгальтер, созданный при участии ювелирного дома Jacob & Co., украшен 4 410 натуральными бриллиантами. В центре композиции расположен желтый бриллиант весом 75,54 карата, стоимость которого, по сообщениям мировых СМИ, составляет 22 млн долларов (около 37,4 млн манатов).