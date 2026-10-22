В Баку впервые провели технически сложную операцию по удалению надпочечника - ФОТО

В Республиканской клинической урологической больнице впервые провели лапароскопическую адреналэктомию.

Новое медицинское оборудование, предоставленное Республиканской клинической урологической больнице имени академика Мирмаммеда Джавад-заде TƏBİB, расширило возможности медицинского учреждения по проведению современных хирургических операций - благодаря этому в больнице впервые успешно провели лапароскопическую адреналэктомию, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

У 25-летней пациентки, обратившейся с жалобами на повышение артериального давления до 200-220 мм рт. ст., в ходе обследования была подтверждена феохромоцитома левого надпочечника.

Перед операцией состояние пациентки стабилизировали и провели необходимую предоперационную подготовку. После этого ей успешно выполнили лапароскопическую адреналэктомию слева - хирургическое удаление левого надпочечника.

В настоящее время лечение пациентки продолжается, ее состояние оценивается как стабильное.