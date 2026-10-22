В Армении арестованы 10 представителей оппозиционной партии перед выборами

Суд в Армении избрал меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста в отношении 10 из 14 представителей оппозиционной партии «Сильная Армения», задержанных в Степанаване Лорийской области.

Как сообщает Sputnik Армения, по данным Антикоррупционного комитета Армении, фигуранты дела обвиняются в раздаче и получении избирательных взяток, а также в содействии этому процессу.

В числе арестованных - кандидат на пост главы общины Степанаван Арсен Геворкян, а также пять кандидатов в члены Совета старейшин. Геворкян помещен под стражу сроком на два месяца. Для остальных участников дела избраны альтернативные меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Задержания и аресты произошли перед выборами в Совет старейшин укрупненной общины Степанаван, назначенными на 25 октября. Голосование пройдет по пропорциональной системе.