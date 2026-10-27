Трамп назвал летнее перемирие с Ираном пустой тратой времени

Президент США Дональд Трамп считает пустой тратой времени летнее прекращение боевых действий в ходе войны с Ираном.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Миссисипи в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Рассуждая о начале конфликта, Трамп изложил версию, согласно которой у США «не было выбора». «Это следовало сделать уже давно, и происходящее сейчас очень скоро закончится», — утверждал он.

«Мы пошли на небольшое прекращение огня, которое мне не особо нравилось. Я считал это пустой тратой времени», — продолжил американский лидер. «Мы дали пройти [через Ормузский пролив] нескольким судам. Мы хотим быть хорошими, но это, насколько мне известно, было пустой тратой времени», — добавил он.