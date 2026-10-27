 Али Асадов встретился с генеральным секретарем ОИС -ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Али Асадов встретился с генеральным секретарем ОИС -ФОТО

Редакция 1news18:00 - Сегодня
Али Асадов встретился с генеральным секретарем ОИС -ФОТО

27 октября Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Исмаилом ульд Шейхом Ахмедом.

Как сообщили  в Кабинете Министров, на встрече подчеркивалась значимость проходящего в Баку VII Всемирного форума по межкультурному диалогу с точки зрения продвижения диалога между культурами, укрепления взаимного доверия и взаимопонимания, было высоко оценено участие генерального секретаря ОИС в мероприятии.

В то же время, третья Бакинская встреча руководителей антикоррупционных органов стран-членов ОИС, ведущих борьбу с коррупцией, была расценена как важная платформа для расширения сотрудничества в борьбе с коррупцией и обмена передовым опытом.

Подчеркивалось, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с ОИС, отмечалось, что за 35-летний период членства в организации наша страна внесла важный вклад в повышение международной авторитетности и институциональных возможностей ОИС.

Была высоко оценена последовательная и принципиальная поддержка ОИС суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

На встрече были затронуты вопросы, связанные с проведением в Азербайджане в будущем году 16-й сессии Конференции Исламского саммита и председательством нашей страны в ОИС, обсуждены перспективы дальнейшего расширения сотрудничества между Азербайджаном и организацией.

Поделиться:
147

Актуально

Мнение

Азербайджанство - идея, связывающая историю и будущее страны

Мнение

Баку не нуждается в наставниках

Хроника

Президент, первая леди и члены их семьи ознакомились с выставкой «Mənim Abşeronum: Üstə ...

Общество

Погода на среду: в Баку ожидается дождь

Политика

Али Асадов встретился с генеральным секретарем ОИС -ФОТО

В Милли Меджлисе обсуждают новые штрафы для операторов связи

Newsmax: Израиль назвал отношения с Азербайджаном уникальными

Кто он - новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана? - ДОСЬЕ

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев наблюдал церемонию открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО - ФОТО

В Бишкеке состоялось заседание Совета ТЮРКПА - ФОТО

Милли Меджлис выразил отношение к массовым протестам и фактам нарушения прав человека во Франции

Эрдоган: Тюркский мир даст решительный отпор на попытки «разместить динамит» на пути нерушимого братства

Последние новости

Чемпионат мира: Нихат Мамедли завоевал серебряную медаль

Сегодня, 18:15

Лейла Алиева встретилась с генсеком Мусульманского совета старейшин - ФОТО

Сегодня, 18:08

Али Асадов встретился с генеральным секретарем ОИС -ФОТО

Сегодня, 18:00

Когда сепаратизм переодевают в национальный костюм

Сегодня, 17:57

Комитет парламента Турции одобрил Мекканское соглашение

Сегодня, 17:50

ВМС Ирана: танкер загорелся при попытке пройти Ормузский пролив

Сегодня, 17:40

Баку не нуждается в наставниках

Сегодня, 17:25

В Баку супругов и их сообщника осудили за убийство соседа

Сегодня, 17:24

Сирия осудила авиаудары Иордании и заявила о гибели мирных жителей

Сегодня, 17:20

Пезешкиан: блокада Ирана со стороны США угрожает энергорынкам

Сегодня, 17:19

В Сальянском районе мужчина напал с ножом на родителей и супругу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:18

Путин: Европа сама загнала себя в ловушку

Сегодня, 17:17

Ученые НАНА обратились к Пезешкиану

Сегодня, 17:16

Забрал золото и деньги после расправы: в Сиязане задержан подозреваемый в убийстве - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:15

В Багдаде сбили два беспилотника в районе посольства США

Сегодня, 17:10

Агдамский комплекс «Имарет» включён в список наследия ИСЕСКО

Сегодня, 17:05

В Баку мужчина избил жену из-за стиральной машины

Сегодня, 16:57

В Баку автомобиль выехал на бордюр - ВИДЕО

Сегодня, 16:52

Директор кукольного Театра подал в суд на сотрудницу

Сегодня, 16:43

Азербайджанство - идея, связывающая историю и будущее страны

Сегодня, 16:30
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55