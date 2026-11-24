«Азербайджан заинтересован в реализации проекта TRIPP в кратчайшие сроки».

1news.az сообщает, что об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге для прессы совместно с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили.

Министр отметил, что проект имеет особое значение с точки зрения обеспечения беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Вместе с тем TRIPP расширит транспортные связи по линии Восток — Запад и создаст дополнительные возможности для стран региона.

«Значимость этого проекта проявляется в нескольких аспектах. Прежде всего, будет обеспечено беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном. С другой стороны, этот коридор откроет дополнительные возможности для всех стран региона, особенно для государств Южного Кавказа. Мы считаем, что TRIPP будет способствовать росту грузоперевозок и формированию новых транспортных маршрутов», — подчеркнул Джейхун Байрамов.

Глава МИД отметил, что после договоренности, достигнутой на Вашингтонском саммите, между США и Арменией велись переговоры и подготовительная работа по реализации проекта. В течение этого времени азербайджанская сторона регулярно информировалась о ходе процесса. По его словам, на местности уже начаты определенные работы.

Джейхун Байрамов сообщил, что в Нахчыване ведутся работы по восстановлению существующей железнодорожной линии, а в Турции начата реализация проекта 224-километровой железной дороги Карс — Ыгдыр — Дилуджу.

«Если рассматривать все эти линии в совокупности, то в дополнение к коридору Восток — Запад на Южном Кавказе сформируется единая и разветвленная транспортная связь. Это позволит гибко менять маршруты грузов в различных направлениях в зависимости от потребностей», — добавил министр.