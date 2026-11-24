В Хырдалане 31-летний мужчина ел фрукты, не заплатив за них. Когда продавец сделал ему замечание, между ними возник конфликт, сообщает lent.az.

После этого мужчина сходил домой за ножом, вернулся и нанес продавцу ранения в области живота и руки.

Продавец рассказал, что этот человек и раньше неоднократно ел фрукты, не расплачиваясь за них.

Несмотря на примирение сторон, суд приговорил обвиняемого к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.