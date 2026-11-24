«2026 год был продуктивным с точки зрения развития азербайджано-грузинских отношений и политического диалога на высоком уровне».

Как сообщает 1news.az, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на брифинге для прессы совместно с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Министр отметила, что взаимные визиты и встречи на высоком уровне в текущем году способствовали укреплению двусторонних связей. Она напомнила о визите президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию в апреле и о поездке премьер-министра Грузии в Азербайджан в мае.

Мака Бочоришвили сообщила, что в рамках визита в Баку встретилась с президентом Ильхамом Алиевым и председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, а также запланирована встреча с премьер-министром Али Асадовым.

«Наша двусторонняя политическая повестка достаточно насыщенна и требует регулярного обмена мнениями, работы над новыми идеями», — отметила министр.

Она подчеркнула, что особое значение в сотрудничестве имеют транспорт и региональные связи.

«Возобновление после шестилетнего перерыва движения пассажирского поезда по маршруту Баку — Тбилиси — Баку является важным шагом с точки зрения укрепления связей между нашими странами. Модернизация железной дороги Баку — Тбилиси — Карс также служит наращиванию региональных транспортных связей и потенциала наших стран».

Глава МИД Грузии заявила, что существуют большие возможности и для расширения сотрудничества в сферах энергетики, торговли и инвестиций.

«Достигнутые нами договоренности в сфере энергетики открывают новые возможности для укрепления региональной энергетической безопасности. У нас есть хорошие результаты и в развитии торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества. Вместе с тем наш потенциал гораздо больше, и мы должны в полной мере использовать эти возможности», — добавила Мака Бочоришвили.