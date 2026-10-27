Азербайджан и ООН обсудили расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом - ФОТО

Азербайджан и Контртеррористическое управление ООН (UNOCT) обсудили перспективы расширения сотрудничества, увеличение присутствия управления в стране и совместные усилия по борьбе с международным терроризмом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана о встрече главы МИД Джейхуна Байрамова с исполняющим обязанности заместителя генерального секретаря ООН, руководителя Контртеррористического управления Александром Зуевым, состоявшейся 27 октября.

В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние сотрудничества между Азербайджаном и UNOCT, а также перспективы его развития.

Собеседники подчеркнули значение VII Всемирного форума межкультурного диалога, который проходит в Баку 27–29 октября. Было отмечено, что форум является важной международной площадкой для обсуждения глобальных вызовов современности, содействия взаимопониманию между культурами и религиями, а также укрепления мира и безопасности.

Кроме того, стороны отметили вклад Бакинского форума по безопасности в развитие сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, укрепление доверия в сфере безопасности и расширение обмена опытом и информацией.

На встрече также состоялся обмен мнениями о планах по расширению представительства Контртеррористического управления ООН в Азербайджане. Было подчеркнуто, что это может укрепить институциональную основу сотрудничества между Азербайджаном и UNOCT, а также способствовать поддержке международных инициатив по борьбе с терроризмом.

Джейхун Байрамов отметил вклад Азербайджана в международную борьбу с терроризмом и подчеркнул важность развития сотрудничества с ООН и ее специализированными структурами в этой сфере.

Александр Зуев рассказал о деятельности Контртеррористического управления ООН, координации глобальных усилий по борьбе с терроризмом и основных направлениях сотрудничества с государствами — членами ООН.

В ходе встречи стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.