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Путин: Россия и Азербайджан ведут активный диалог по расширению сотрудничества в энергетике

Редакция 1news19:00 - Сегодня
Путин: Россия и Азербайджан ведут активный диалог по расширению сотрудничества в энергетике

Россия и Азербайджан находятся в активном диалоге по вопросам расширения сотрудничества в энергетической сфере.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент России Владимир Путин, комментируя выступления участников VIII саммита Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ).

«Азербайджан наш стабильный, хороший партнер по очень многим направлениям, в том числе и в энергетической сфере», — подчеркнул он.

По словам российского лидера, Москва и Баку обсуждают возможности расширения энергетического взаимодействия, и у совместной работы имеются хорошие перспективы.

Говоря о поставках российского газа в Турцию, В. Путин сообщил, что их объем достигает 30 млрд кубометров. При этом он подчеркнул, что Россия не рассматривает Азербайджан как конкурента на турецком газовом рынке.

«Это, конечно, значительно больше, чем то, что поставляет Азербайджан. Но мы не чувствуем себя конкурентами. Наоборот, мы готовы к сотрудничеству», — сказал В. Путин.

 

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