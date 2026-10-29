В некоторых частях Баку и Абшеронского района не будет света

На ряде территорий в Баку и Абшеронском районе ожидаются временные перебои в электроснабжении.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что 29 октября в Ясамальском и Хатаинском районах столицы, а также в зоне обслуживания Абшеронского районного управления энергоснабжения и сбыта (РУЭС) будут проводиться ремонтные работы.

В связи с ремонтом трансформаторного пункта (ТП) в Ясамальском районе с 10:00 до 13:00 не будет света на улицах Дадаша Буньядзаде, Кязыма Кязымзаде, Умида Акберова и Васифа Алиева, а также на части проспектов Гусейна Джавида и Иншаатчылар.

В Хатаинском районе из-за ремонтных, проверочных и испытательных мероприятий на ТП с 10:00 до 14:00 возникнут кратковременные перебои в электроснабжении на отдельных участках проспекта Ходжалы, улиц Сергея Сенюшкина и Юсифа Сафарова.

Кроме того, ремонтные работы запланированы на подстанции №137 (110/35/10 кВ), обслуживаемой Абшеронским РУЭС. В связи с этим с 10:00 до 16:00 будет приостановлена подача электроэнергии на подстанциях "Пирекешкюль", "Чайлы" и "Джанги" (35/6 кВ), а также на нескольких воздушных линиях (6 кВ), отходящих от подстанции "Пирекешкюль". В указанный период без электричества останутся и села Чайлы, Джанги и Тезекенд.

Отмечается, что проведение ремонтных работ позволит улучшить показатели качества электроснабжения и удовлетворить растущий спрос на электроэнергию.