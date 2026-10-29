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Подвергшаяся насилию 14-летняя девочка помещена в приют - ВИДЕО

Редакция 1news09:00 - Сегодня
Подвергшаяся насилию 14-летняя девочка помещена в приют - ВИДЕО

Утверждается, что 14-летняя девочка, которая после смерти отца стала жить с матерью, подверглась насилию после того, как женщина повторно вышла замуж.

Как сообщает 1news.az, об этом рассказала председатель Общественного объединения помощи женщинам Təmiz Dünya Мехрибан Зейналова.

По ее словам, тети девочки, обеспокоенные происходящим в семье, попытались вмешаться в ситуацию. Они поговорили с матерью подростка, однако добиться изменений не удалось. После этого родственницы обратились в соответствующие государственные структуры. В результате девочку забрали у матери и поместили в приют.

Согласно имеющейся информации, даже после этого 14-летняя подросток продолжала сталкиваться с угрозами со стороны матери и жила в страхе. Также отмечается, что девочка до сих пор не посещала школу. Сейчас, находясь в приюте, она впервые изучает алфавит и начинает получать образование.

По словам ее родственниц, беспокойство вызывает и состояние матери подростка. Они подозревают, что у женщины могут быть психологические проблемы.

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