Мощный пожар с радиационным выбросом произошел в США

Пожар в лаборатории на ядерном объекте Саванна-Ривер (SRS) в Южной Каролине, относящемся к Министерству энергетики США, привел к радиационному выбросу и объявлению локальной чрезвычайной ситуации, сообщает телеканал Fox News.

По данным администрации комплекса, в 17:39 по местному времени поступило сообщение о возгорании в одном из помещений, при этом произошел «нефильтрованный радиационный выброс на уровне земли».

При этом в администрации комплекса отметили, что за пределами поврежденного здания лаборатории и внешнего периметра всего ядерного объекта радиоактивного загрязнения не обнаружено. Для въезжающего транспорта контрольно-пропускные пункты закрыты, а в районе комплекса введены ограничения на железнодорожное, речное и воздушное сообщение.

Ликвидацию последствий координирует руководство SRS, которое уже проинформировало профильные государственные и местные структуры. Жителям ближайших районов советуют отслеживать информацию по местным радиостанциям и телеканалам.