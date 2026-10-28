Мирзоян выступил с предложением вынести на референдум проект изменений в Конституцию

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил с предложением вынести на всенародный референдум проект изменений в Конституцию страны.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян предложил провести в стране всенародный референдум по проекту обновленной Конституции РА. Соответствующую инициативу он озвучил в ходе правительственного часа в парламенте.

Дипломат заявил, что оппозиция сможет реализовать свою цель — отстранить нынешнее руководство страны от власти — только путем конституционного референдума.

Соответственно, по словам Мирзояна, оппозиции будет выгодно ускорить организацию всенародного голосования.

«Я снова делаю политическое предложение. Давайте мы внесем проект конституции, вы скажете, что осуждаете этот проект конституции, он плохой, пойдем на конституционный референдум. Для вас это повод — народ скажет «нет» конституции, и мы подадим в отставку, уйдем», — заявил Арарат Мирзоян.