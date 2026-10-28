Сахиба Гафарова провела обсуждения с генсеком ОИС - ФОТО

28 октября председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с находящимся с визитом в стране генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Исмаилом ульд Шейхом Ахмедом.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала: «То, что Азербайджан - одна из первых стран, которые гость посещает в своей новой должности, свидетельствует о прочных связях между нашей страной и ОИС». Она выразила уверенность в том, что данный визит внесет вклад в укрепление взаимного сотрудничества.

Она подчеркнула превращение этого форума со дня его учреждения по инициативе Президента Ильхама Алиева в одну из основных глобальных платформ межкультурного и межрелигиозного диалога.

В ходе беседы была отмечена важная роль Азербайджана в деятельности ОИС. Наряду с этим были подчеркнуты постоянная поддержка нашей страны со стороны ОИС как в период оккупации азербайджанских территорий, так и в постконфликтный период, а также многочисленные резолюции и решения, принятые в связи с этим организацией.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала гостя об истории парламента, его современной структуре и деятельности на международной арене. С. Гафарова поделилась мнением о перспективах сотрудничества между ОИС и Парламентским союзом государств-членов Организации исламского сотрудничества (ПС ОИС), в котором она в настоящее время председательствует.

Исмаил ульд Шейх Ахмед выразил признательность азербайджанской стороне за поддержку, оказываемую деятельности ОИС, и за успешную организацию в Баку Всемирного форума по межкультурному диалогу. Генсек поделился впечатлениями от встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, выступления главы нашего государства на форуме и увиденного им в нашей стране развития. По его словам, Азербайджан демонстрирует всему миру пример того, как сохранять мир и стабильность. Он подчеркнул важность вопросов, связанных с проведением в Азербайджане в будущем году 16-й сессии Конференции Исламского саммита и председательством Азербайджана в ОИС, и выразил уверенность в том, что деятельность этой организации еще больше укрепится под председательством Азербайджана.

Говоря о значении парламентской дипломатии, гость сказал, что ОИС неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Он также высоко оценил работу, осуществляемую на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями о вопросах укрепления исламской солидарности, продвижения межкультурного диалога, дальнейшего расширения сотрудничества между нашей страной и ОИС, а также по другим темам.