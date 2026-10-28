В столице с 29 октября ограничат движение на двух участках дорог

С 08:00 29 октября в Баку полностью перекроют движение автомобилей на центральной дороге поселка Умид Гарадагского района, а также на пересечении улиц Кероглу Рагимова и Тебриз.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), ограничения вводятся в связи с проведением ремонтных работ.

В поселке Умид начнется ремонт центральной дороги. На пересечении улиц Кероглу Рагимова и Тебриз демонтируют разделительную полосу, чтобы расширить проезжую часть.

В AAYDA сообщили, что на время проведения работ движение на обоих участках будет полностью закрыто. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты, соблюдать осторожность и с пониманием отнестись к временным ограничениям.