СМИ: Хегсет уволил главного военного стратега Пентагона

Министр войны Пит Хегсет отправил в отставку начальника управления стратегического планирования Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенанта Бретта Сильвию, сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на осведомленные источники.

"Ранее на этой неделе главный специалист Пентагона по планированию, генерал-лейтенант армии Бретт Сильвия, был уволен из Объединенного комитета начальников штабов. Никаких объяснений дано не было", - пишет издание.

Уточняется, что пока неизвестно, кто возьмет на себя его обязанности.

Среди причин увольнения Сильвии собеседники издания назвали то, что Хегсет потерял к нему доверие, а также разногласия генерала с заместителем шефа Пентагона по политическим вопросам Элбриджем Колби.

Журнал подчеркивает, что за время нахождения Хегсета во главе Пентагона ушли в отставку в общей сложности 26 адмиралов и генералов.

Atlantic отмечает, что увольнение Сильвии произошло в неподходящий момент, учитывая сообщения ряда СМИ о готовящихся ударах США по Ирану после промежуточных выборов.

Издание напоминает, что планы администрации США в отношении Ирана варьируются от кратковременных ударов по ядерным объектам до более длительной кампании, направленной на то, чтобы подтолкнуть правительство Исламской республики к переговорам.

Так, по данным портала Axios, операция США будет включать в себя неделю массированных ударов по иранскому руководству, энергетическим, ядерным объектам и инфраструктуре. Источники портала заявили, что начальник штаба армии обороны Израиля генерал Эяль Замир обсудил в понедельник с командующим Центральным командованием США (CENTCOM) Брэдом Купером возможные действия.

В то же время The Associated Press со ссылкой на собственные источники сообщает, что официальные лица США призвали несколько стран Ближнего Востока и региональных союзников быть готовыми к возможному возобновлению военных действий против Ирана после промежуточных выборов в США, а также к тому, что Тегеран попытается нанести им ответный удар.