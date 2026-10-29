В турецком Эрзуруме два человека погибли в ДТП

В результате опрокидывания легкового автомобиля в провинции Эрзурум на востоке Турции погибли два человека, еще двое получили травмы.

Об этом сообщает TRT Haber.

Согласно информации, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

Из находившихся в легковушке четырех человек один скончался на месте происшествия, троих с различными травмами доставили в больницу. Один из пострадавших впоследствии скончался в больнице.

По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.