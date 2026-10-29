В Нидерландах ввели карантин для птиц из-за вспышки птичьего гриппа

Власти Нидерландов обязали птицеводческие хозяйства по всей стране содержать птицу в закрытых помещениях из-за вспышки птичьего гриппа.

Об этом пишет ТАСС.

Власти обязали птицеводов перевести всех продажных и домашних птиц (включая кур) на закрытое содержание, чтобы минимизировать контакт с зараженной дикой природой.

Правительство также ввело полный запрет на выставки птиц группы риска и ужесточило правила посещения ферм. Теперь посетители обязаны проходить регистрацию и строго соблюдать гигиенические протоколы. Решение принято на фоне сезонной миграции диких птиц и ситуации с распространением вируса в других странах ЕС.

Статс-секретарь Силвио Эркенс подчеркнул, что высокая частота новых случаев заболевания создает серьезную угрозу. Ограничительные меры направлены на прерывание цепочки заражений в условиях повышенного риска, вызванного миграционными процессами.