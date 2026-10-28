Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнование Премьер-министру Испании Педро Санчесу в связи с трагической железнодорожной катастрофой, унесшей жизни десятков людей.
Публикация об этом размещена в аккаунте Президента в социальной сети X.
«Глубоко опечален трагической железнодорожной катастрофой, произошедшей в Испании.
С глубокой скорбью выражаю соболезнования Премьер-министру Педро Санчесу, семьям погибших и народу Испании.
Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления», – говорится в публикации.
Deeply saddened by the tragic train accident in Spain. I extend my heartfelt condolences to Prime Minister Pedro Sánchez (@sanchezcastejon), the families of the victims, and the people of Spain. I wish a swift recovery to all those injured. — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 28, 2026