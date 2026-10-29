Ушаков: переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут после 4 ноября
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Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби между представителями Москвы, Киева и Вашингтона состоятся после 4 ноября.
Точную дату еще предстоит определить, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Дата будет [скоро определена], — отметил он. — Но ясно, что это будет после 4 ноября».
Ушаков опроверг сообщения о том, что переговоры могут состояться непосредственно 4 ноября. «Пока еще мы не передавали никаких сигналов. У нас рассматривается», — пояснил представитель Кремля.
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