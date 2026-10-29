Ушаков: переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут после 4 ноября

Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби между представителями Москвы, Киева и Вашингтона состоятся после 4 ноября.

Точную дату еще предстоит определить, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Дата будет [скоро определена], — отметил он. — Но ясно, что это будет после 4 ноября».

Ушаков опроверг сообщения о том, что переговоры могут состояться непосредственно 4 ноября. «Пока еще мы не передавали никаких сигналов. У нас рассматривается», — пояснил представитель Кремля.