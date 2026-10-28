Эрдоган обсудил с Трампом региональные и глобальные процессы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Управление по коммуникациям администрации президента Турции, в ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные вопросы.

Эрдоган заявил, что стороны продолжат работу над развитием турецко-американских отношений, которым в следующем году исполнится 100 лет, и активизацией сотрудничества во всех сферах.

Президент Турции отметил, что страны — участницы Мекканского альянса по совменстной обороне внимательно следят за развитием ситуации в Ормузском проливе и Йемене и прилагают усилия для урегулирования проблем дипломатическим путем.

Глава государства также заявил о готовности Турции поддержать усилия по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и Россией и прекращению войны путем переговоров.

В ходе беседы Дональд Трамп поздравил Эрдогана и турецкий народ с Днем Республики, отмечаемым 29 октября, а также выразил пожелание успешного проведения саммита Организации тюркских государств.

Источник: Анадолу