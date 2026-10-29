Управление образования Баку прокомментировало нападение на журналистов Real TV у школы №225

Управление образования города Баку прокомментировало нападение на съёмочную группу телеканала Real TV, прибывшую к школе №225 в Ясамальском районе, где накануне во время урока из окна выпала и погибла ученица седьмого класса.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ведомство.

В Управлении образования заявили, что инцидент, произошедший 28 октября на территории учебного заведения, взят под контроль. Будет проведено соответствующее расследование с участием педагогов, ставших свидетелями происшествия, учащихся и родителей. По его итогам примут предусмотренные законодательством меры.

«Отметим, что по данному вопросу соответствующее расследование также проводится правоохранительными органами. По его результатам будут приняты меры юридической ответственности», — говорится в сообщении.

В ведомстве также подчеркнули необходимость ответственного освещения подобных чувствительных происшествий, соблюдения точности при распространении информации, обеспечения анонимности несовершеннолетних и защиты их психологической безопасности. В частности, рекомендуется избегать интервью с учащимися и других действий, которые могут негативно сказаться на их эмоциональном состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что на съёмочную группу Real TV, прибывшую к школе №225 для подготовки репортажа о трагедии, напала группа лиц. По информации телеканала, инцидент произошёл во дворе учебного заведения после настояния школьного охранника.

В результате нападения оператор получил телесные повреждения различной степени тяжести. Журналисты сообщили о произошедшем в колл-центр МВД по номеру 102. По факту инцидента принимаются меры в рамках расследования.

Трагедия в школе №225 произошла 28 октября. Ученица седьмого класса выпала из окна во время урока и скончалась от полученных травм.

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