Азербайджанская нефть подорожала

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF).

Как сообщает «АПА-Экономикс», цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 2,93 доллара, или 2,4%, и составила 125,42 доллара США.

Отметим, что предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 122,49 доллара США.

Напомним, в государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена одного барреля нефти марки Azeri Light заложена на уровне 65 долларов США.