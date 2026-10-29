 PASHA Real Estate Group и Marriott International подписали соглашение о реализации проекта брендированных резиденций JW Marriott в Ташкенте - ФОТО | 1news.az | Новости
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PASHA Real Estate Group и Marriott International подписали соглашение о реализации проекта брендированных резиденций JW Marriott в Ташкенте - ФОТО

Редакция 1news15:26 - Сегодня
PASHA Real Estate Group и Marriott International подписали соглашение о реализации проекта брендированных резиденций JW Marriott в Ташкенте - ФОТО

“PASHA Real Estate Group” и “Marriott International, Inc.” подписали соглашение о реализации проекта брендированных резиденций “JW Marriott” в Ташкенте, Узбекистан.

Резиденции расположатся в двух жилых зданиях многофункционального комплекса, девелопером которого выступает “PASHA Real Estate Group”.

Комплекс будет состоять из трёх зданий. В одном из них разместятся отель “The Ritz-Carlton, Tashkent” и резиденции “The Ritz-Carlton Residences, Tashkent”, а два других будут включать брендированные резиденции “JW Marriott”. Проект также предусматривает торгово-прогулочную зону с бутиками премиальных брендов и ресторанами. Новые резиденции дополнят проект “The Ritz-Carlton” и предложат будущим владельцам комфортабельные жилые пространства с продуманным дизайном, отвечающие высоким стандартам “JW Marriott”.

«Для “PASHA Real Estate Group” этот проект имеет особое значение. Он отражает наш подход к реализации высококачественных объектов недвижимости, основанный на международном опыте, современных архитектурных и дизайнерских решениях и внимании к потребностям клиентов, отметил Озгюр Гетер, главный исполнительный директор “PASHA Real Estate Group”. Сотрудничество с “Marriott International” играет важную роль в реализации наших планов. Подписание соглашения о брендированных резиденциях “JW Marriott” знаменует собой ещё один значимый этап развития проекта в Ташкенте».

Jaidev Menezes (Джайдев Менезес), региональный вице-президент “Marriott International” по развитию многофункциональных проектов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, отметил:

«Ташкент – перспективный и динамично развивающийся рынок, на котором мы наблюдаем растущий спрос на брендированные резиденции, сочетающие исключительный дизайн, инфраструктуру мирового уровня и надёжность признанного международного бренда. Продолжая наше многолетнее сотрудничество с “PASHA Real Estate Group”, мы рассчитываем воплотить в этом проекте присущий “JW Marriott” подход к роскошной жизни, в основе которого лежит внимание к комфорту и благополучию, и предложить владельцам резиденций новый уровень качества проживания».

В настоящее время продолжается строительство отеля “The Ritz-Carlton, Tashkent” и резиденций “The Ritz-Carlton Residences, Tashkent”. Ожидается, что с реализацией этого проекта бренд “The Ritz-Carlton” впервые появится в Узбекистане. Вместе с запланированными резиденциями “JW Marriott” эти объекты войдут в состав единого многофункционального комплекса.

Новое соглашение стало очередным этапом развития партнёрства между “PASHA Real Estate Group” и “Marriott International”. Сотрудничество компаний охватывает гостиничные и жилые проекты под брендами “The Ritz-Carlton”, “JW Marriott”, “St. Regis”, “Marriott Hotels”, “Sheraton”, “Courtyard by Marriott” и “Autograph Collection” в Азербайджане, Грузии и Узбекистане.

Реализация проекта способствует дальнейшему расширению деятельности “PASHA Real Estate Group” в Узбекистане и отражает стремление компании развивать современные многофункциональные комплексы, объединяющие международные гостиничные бренды и жилую недвижимость премиального класса.

О “PASHA Real Estate Group”

“PASHA Real Estate Group”, входящая в состав “PASHA Holding”, специализируется на инвестициях в недвижимость, девелопменте, продаже и аренде объектов, а также стратегическом управлении и эксплуатации недвижимости. География деятельности Группы охватывает Азербайджан, Турцию, Грузию, Узбекистан, Черногорию и Соединённые Штаты Америки.

Портфель Группы включает отели класса люкс, курорты мирового уровня, торговые центры, жилую недвижимость премиального класса и многофункциональные комплексы. Руководствуясь принципами качества, надёжности и клиентоориентированности, “PASHA Real Estate Group” стремится устанавливать высокие стандарты в отрасли на международном уровне и последовательно повышать стоимость своих активов.

www.pasharealestate.az

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