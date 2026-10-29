Пашинян передумал проводить внеочередные выборы?

Армянский премьер Никол Пашинян пригрозил оппозиции, что добьется ее поддержки в вопросе принятия новой Конституции через общественное давление.

По его словам, оппозиция не согласна с идеей новой Конституции, но согласна, чтобы решение принял народ.

"Вчера после правительственного часа в парламенте я убедился, что такая возможность есть. Мы должны сделать такое предложение, от которого оппозиция не сможет отказаться", - отметил премьер.

В частности, по словам Пашиняна, когда придет время, он может заявить, что гарантирует мир в случае изменения Конституции. В этом случае голосование оппозиции против будет означать голосование за войну.

Если премьер выступит с таким заявлением, то поставит на карту в качестве гарантии свое политическое доверие и мандат.

Пашинян в очередной раз подчеркнул, что отказ от идеологии Декларации независимости не связан с Азербайджаном или каким-либо другим внешним фактором. Он убежден, что народ защитит эту идею и идеологию, а сам он не видит альтернативы институционализации мира.

"Неужели оппозиция проголосует против, если я заявлю, что гарантирую: после принятия конституционных изменений будет подписан и ратифицирован мирный договор? Это будет означать уничтожить себя на месте. Оппозиция не может проголосовать против в такой ситуации. Если оппозиция решится на такое, то начнется политический процесс", — заявил Пашинян.

В частности, власти, возможно, инициируют акции протеста, в результате народ потребует от оппозиции проголосовать за конституционные изменения.

Премьер утверждает, что если и этот сценарий не сработает, то действующая власть пойдет на внеочередные выборы, если будет на 100% уверена, что нынешней оппозиции не будет в следующем парламенте.

"Если возникнет такая ситуация, то нынешняя оппозиция проголосует "за" из инстинкта самосохранения", - заверил он.

По словам Пашиняна, после вчерашнего правительственного часа он пришел к выводу: если неделю назад он считал проведение внеочередных выборов одним из возможных сценариев, то сейчас вероятность этого резко снизилась. Политический процесс ведет к тому, что в этом просто не будет необходимости.

Источник: Sputnik Армения