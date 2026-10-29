Пресс-секретарь TƏBİB перешел в Министерство здравоохранения

В Министерстве здравоохранения Азербайджана произошли кадровые изменения, связанные с работой пресс-службы.

Как сообщает 1news.az, в СМИ распространилась информация о том, что пресс-секретарь Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Фарид Исрафилзаде перешел в Министерство здравоохранения.

Ранее Исрафилзаде работал в департаменте по связям с общественностью и коммуникациям TƏBİB. После назначения Анара Байрамова руководителем объединения этот департамент возглавила Зара Ибрагимзаде, а Исрафилзаде занял должность пресс-секретаря.

В TƏBİB прокомментировали 1news.az взаимодействие коммуникационных подразделений двух ведомств. Там отметили, что изменения связаны с реформами в системе управления здравоохранением.

«Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики «О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере здравоохранения», проведены соответствующие изменения, направленные на совершенствование управления в сфере здравоохранения, усиление координации деятельности между ведомствами и повышение эффективности управления, а TƏBİB передан в подчинение Министерства здравоохранения.

В этих рамках сотрудничество между отделами коммуникации обоих ведомств также построено на основе принципа единого подхода. В настоящее время между отделами существует здоровое сотрудничество, осуществляется совместная деятельность по координации коммуникационной работы и формированию единой информационной политики в сфере здравоохранения», - сообщили в TƏBİB.

Напомним, 28 октября стало известно об освобождении Парвиза Абубекирова от должности руководителя пресс-службы Министерства здравоохранения. Он занимал этот пост с 2018 года.