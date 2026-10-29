СМИ: Гурбан Гурбанов может возглавить «Фенербахче»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов вошёл в число потенциальных кандидатов на пост наставника турецкого футбольного клуба «Фенербахче».

Как сообщает Oxu.Az, турецкий журналист и комментатор Сердар Али Челиклер назвал возможных кандидатов после ухода Исмаила Картала из стамбульского клуба.

По его словам, помимо Гурбана Гурбанова, в список вошли Винченцо Монтелла, Бюлент Уйгун, Абдулла Авджы и Волкан Демирель.

Отметим, что после ухода Исмаила Картала «Фенербахче» временно назначил Дирка Кёйта руководителем основной команды.