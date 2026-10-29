66 миллиардов манатов в год: глава ЦБА объяснил необходимость ограничений на карточные операции

Центральный банк Азербайджана поддерживает решение банковского сектора о введении лимитов на проведение операций по пополнению карт — до 5 транзакций в день и до 20 тысяч манатов в месяц.

Как передает 1news.az со ссылкой на Marja, об этом сообщил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Казымов.

По его словам, эти ограничения являются не решением Центробанка, а совместной инициативой банковского сектора.

«Мы поддерживаем это решение как лично я, так и Центральный банк в целом», — подчеркнул Талех Казымов.

Глава Центробанка отметил, что ранее различный подход банков к карточным операциям создавал неравные условия с точки зрения конкуренции. Выступление банков с единой позиции является положительным фактором с точки зрения регулятора.

По словам Талеха Казымова, одной из основных причин введения лимитов стал чрезмерный рост переводов с карты на карту (c2c).

Он сообщил, что в прошлом году объем переводов с карты на карту в Азербайджане составил 66 миллиардов манатов, а показатель по состоянию на август 2026 года равнялся 48 миллиардам манатов.

Председатель Центробанка заявил, что столь высокий оборот невозможно объяснить исключительно личными переводами граждан.

По его словам, определенная часть операций с карты на карту связана с уклонением от налогов, организацией незаконных азартных игр и другой противоправной деятельностью.

Казымов отметил, что подобные операции возлагают на банки дополнительную нагрузку по мониторингу, анализу и отчетности.

Глава Центробанка подчеркнул, что принятие рядовым гражданином, не занимающимся предпринимательской деятельностью, пяти и более операций по пополнению счета каждый день не считается нормальным финансовым поведением.

По его словам, данные лимиты не распространяются на выплаты заработной платы и пенсий.

В то же время Талех Казымов подчеркнул, что вводимые лимиты не являются абсолютным запретом. Клиенты могут обратиться в банк с запросом об увеличении или отмене лимита в 5 операций в день и 20 тысяч манатов в месяц. Банки могут пересмотреть ограничения, учитывая индивидуальное положение клиентов и представленные ими обоснования.

Аналогичное правило относится и к подходу, предусматривающему выдачу только одной карты на один банковский продукт. При наличии обоснованной потребности в дополнительной карте банк может рассмотреть вопрос о ее выдаче.

Талех Казымов сообщил, что одной из причин введения этого ограничения стало оформление на имена пожилых граждан и пенсионеров дополнительных карт, которые затем использовались для проведения незаконных операций.

По его словам, некоторые лица выплачивают гражданам по 100–200 манатов, открывая на их имя карты, после чего используют их для теневого оборота.

Председатель Центробанка отметил, что опасения по поводу того, что вводимые лимиты приведут к росту наличного денежного оборота, пока не подтвердились.

По его словам, наблюдения за август и сентябрь показывают, что объем наличных операций не увеличился, а, напротив, сократился.

Казымов подчеркнул, что для граждан, занимающихся законной деятельностью, эти лимиты не должны создать серьезных проблем.