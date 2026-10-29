Погода на пятницу: в Азербайджане ожидаются дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 30 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться облаками. В основном осадков не ожидается, однако ночью и утром в отдельных местах возможен небольшой дождь. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 12-14°, днем - 16-19° тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди. В отдельных районах осадки могут быть кратковременными, но интенсивными. Возможны грозы и град, а в высокогорных районах - снег. Местами ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-14°, днем - 16-19° тепла. В горных районах ночью ожидается 0-5°, днем - 5-9° тепла.