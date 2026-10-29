 Азербайджан представит пять фильмов на фестивале «Korkut Ata» в Стамбуле - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Азербайджан представит пять фильмов на фестивале «Korkut Ata» в Стамбуле - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:38 - Сегодня
Азербайджан представит пять фильмов на фестивале «Korkut Ata» в Стамбуле - ВИДЕО

С 3 по 7 ноября в Стамбуле пройдет VI фестиваль кино тюркского мира «Korkut Ata».

Азербайджан будет представлен на фестивале многочисленной делегацией, в состав которой войдут деятели кино и представители Киноагентства, действующего при Министерстве культуры, сообщает 1news.az со ссылкой на ARKA.

Азербайджанские фильмы будут представлены во всех трех категориях конкурсной программы фестиваля. В категории полнометражного игрового кино покажут фильм «Tağıyev: Məktəb», в категории документального кино - «Azıx mağarası», а в категории короткометражного игрового кино - «Torpağı sanı yaşayasan».

Кроме того, в рамках фестиваля будут показаны фильм «Bir cənub şəhərində» как образец классического азербайджанского кинематографа и документальная картина «Bakı Türkoloji Qurultayı 100» как пример современного документального кино.

В ходе запланированных встреч азербайджанской делегации предполагается обсудить развитие сотрудничества в сфере кинематографа со странами тюркского мира, а также наладить новые деловые контакты.

Отметим, что фестиваль был учрежден в 2021 году Министерством культуры и туризма Турецкой Республики. Его цель - представить миру общее культурное наследие тюркских стран и народов посредством кинематографа. За прошедшие пять лет фестиваль проходил в различных городах тюркских стран, в том числе в Баку.

Подчеркнем, что изображения журавля и Орхонской надписи, использованные на официальном постере фестиваля, символизируют единство тюркского мира и его богатое культурное наследие.

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