Кошта объявил о начале выбора нового главы ЕЦБ
Президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о начале процедуры выбора нового главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) после досрочного ухода Кристин Лагард.
Об этом Кошта написал в соцсети X.
По его словам, Лагард проинформировала его о намерении покинуть пост 7 февраля 2027 года. Процедура назначения преемника начинается 29 октября.
Кошта поблагодарил Лагард за руководство ЕЦБ с ноября 2019 года, отметив, что она возглавляла регулятор в период пандемии COVID-19, войны в Европе, энергетических кризисов и инфляционных потрясений.
«Европа получила большую пользу от ее руководства и ее неизменной приверженности европейскому проекту в нестабильные времена», — заявил Кошта.
Первоначальный восьмилетний мандат Лагард истекает 31 октября 2027 года и не подлежит продлению.
Её досрочный уход происходит на фоне подготовки Франции к президентским выборам в апреле 2027 года. Более ранняя смена главы ЕЦБ позволит назначить преемника до голосования, исход которого может изменить политический баланс в одной из крупнейших экономик еврозоны.
Ранее СМИ связывали возможную досрочную отставку Лагард с желанием президента Франции Эммануэля Макрона повлиять на выбор нового руководителя регулятора до завершения своего президентского срока.
Кошта не уточнил причины, по которым датой ухода Лагард выбрано 7 февраля 2027 года.