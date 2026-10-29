Кошта объявил о начале выбора нового главы ЕЦБ

Президент Европейского совета Антониу Кошта объявил о начале процедуры выбора нового главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) после досрочного ухода Кристин Лагард.

Об этом Кошта написал в соцсети X.

По его словам, Лагард проинформировала его о намерении покинуть пост 7 февраля 2027 года. Процедура назначения преемника начинается 29 октября.

Кошта поблагодарил Лагард за руководство ЕЦБ с ноября 2019 года, отметив, что она возглавляла регулятор в период пандемии COVID-19, войны в Европе, энергетических кризисов и инфляционных потрясений.

«Европа получила большую пользу от ее руководства и ее неизменной приверженности европейскому проекту в нестабильные времена», — заявил Кошта.

Первоначальный восьмилетний мандат Лагард истекает 31 октября 2027 года и не подлежит продлению.

Её досрочный уход происходит на фоне подготовки Франции к президентским выборам в апреле 2027 года. Более ранняя смена главы ЕЦБ позволит назначить преемника до голосования, исход которого может изменить политический баланс в одной из крупнейших экономик еврозоны.

Ранее СМИ связывали возможную досрочную отставку Лагард с желанием президента Франции Эммануэля Макрона повлиять на выбор нового руководителя регулятора до завершения своего президентского срока.

Кошта не уточнил причины, по которым датой ухода Лагард выбрано 7 февраля 2027 года.