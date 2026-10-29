Азербайджан отправил в Украину очередной груз с энергооборудованием - ФОТО

Азербайджан направил Украине очередную партию гуманитарной помощи с энергетическим оборудованием общей стоимостью более $1,47 млн.

Согласно сообщению министерства энергетики Украины, груз включает девять силовых трансформаторов, 186 километров электрического кабеля и другое критически важное оборудование, необходимое для восстановления энергетической системы страны.

До сих пор через хабы министерства энергетики Украины поступило 159 гуманитарных грузов из Азербайджана с оборудованием общим весом более 2 432,4 тонны.

В состав предыдущих поставок входили силовые трансформаторы, трансформаторные подстанции, генераторы, электрический кабель и другое оборудование, необходимое для функционирования энергетической инфраструктуры.

Напомним, что отправка помощи обеспечена министерством энергетики в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 21 сентября 2026 года. Ранее Азербайджан также направлял Украине гуманитарную помощь в сфере электроснабжения.