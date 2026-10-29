ЦБА прогнозирует среднюю цену нефти на уровне $92,8 за баррель в 2026 году

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует цену нефти в 2026 году на уровне $92,8 за баррель.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Талех Кязымов.

По его словам, в 2027 году средняя цена нефти ожидается на уровне $82,8 за баррель.

Напомним, в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год базовая цена нефти заложена на уровне $65 за баррель. Показатель консервативной оценки снизили еще на $5 по сравнению с бюджетом 2025 года ($70 за баррель), чтобы обеспечить запас прочности бюджета на случай колебаний рыночных цен.