Хикмет Гаджиев поделился документальным фильмом телеканала AnewZ - ВИДЕО
Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился в соцсети X документальным фильмом телеканала AnewZ о последствиях Карабахской войны, снятым на основе фотографий известного фотожурналиста Резы Дегати.
В документальной ленте показаны разрушенные здания, повреждённые памятники культурного наследия и другие свидетельства войны, сохранившиеся спустя десятилетия после конфликта.
Особое внимание авторы уделяют судьбам пропавших без вести и семьям, которые до сих пор ждут известий о своих близких.
В фильме отмечается, что, несмотря на восстановление региона и открывающиеся новые перспективы, неизвестность о судьбе пропавших без вести остаётся незаживающей раной для их родных.
Авторы также поднимают вопрос о том, когда действительно заканчивается война и можно ли считать её историю завершённой, пока семьи продолжают искать ответы и надеяться на установление судьбы своих близких.
Through the lens of international photojournalist Reza Deghati, this journey explores the lasting scars of war across Garabagh— from Shusha, Aghdam and Khojaly to the stories of families who continue to search for answers in Brussels. Decades after the conflict, destroyed buildings, damaged cultural heritage and fading traces of the past bear witness to lives disrupted and histories that must not be forgotten. While reconstruction brings new beginnings to the region, the fate of those who went missing remains an open wound for their families. From the ruins of the past to the voices of those still waiting, this documentary asks a profound question: When does a war truly end — and can its story ever be complete while families are still searching for answers? Because some stories cannot be left in the past. They remain unfinished, carried by memory, the pursuit of truth and the hope for lasting peace. — AnewZ (@Anewz_tv) October 29, 2026